Le donne Afghane protestano a Kabul (Di domenica 29 maggio 2022) Le donne Afghane si ribellano di fronte alle ingiustizie. Alcune decine di ragazze hanno sfidato il regime dei Talebani in Afghanistan, inscenando una protesta a Kabul per chiedere "pane, lavoro e libertà" e cercando di fare pressione per il diritto all'istruzione femminile. Vi raccomandiamo... Burqa, guardiamole negli occhi: cosa ci insegnano le donne Afghane! Spesso confuso con gli altri tipi di veli, il burqa nasce con l'intento di nascondere integralmente la donna – afghana e pakistana – dalla te... Lo hanno riferito diverse fonti giornalistiche locali. Le manifestanti al grido di "L'istruzione è un mio diritto. Riaprite le scuole", hanno marciato per alcune centinaia di metri prima di ...

TizianaFerrario : con coraggio le donne afghane protestano contro i continui divieti e le violazioni dei loro diritti - fanpage : Ancora restrizioni per le donne afghane. Il governo dei talebani, dopo l'ordine di indossare il velo in pubblico, h… - FilomenaCampus : RT @TizianaFerrario: con coraggio le donne afghane protestano e chiedono riapertura scuole femminili in #Afghanistan - il_kuzzo : RT @TizianaFerrario: con coraggio le donne afghane protestano e chiedono riapertura scuole femminili in #Afghanistan - Believe21063843 : RT @TizianaFerrario: con coraggio le donne afghane protestano e chiedono riapertura scuole femminili in #Afghanistan -