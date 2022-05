Kalulu: «Ibrahimovic è pazzo. La festa scudetto è stata “Oh yeah”» (Di domenica 29 maggio 2022) . Le parole del difensore Pierre Kalulu ha rilasciato un’ intervista ai canali di Téléfoot, soffermandosi sulla vittoria dello scudetto del Milan. Ibrahimovic – «È perché è pazzo! No… diciamo che ha audacia! Se faccio lo stesso, non fa lo stesso effetto!». festa scudetto – «Vedi padri di 50-60 anni, madri, bambini, adulti… Basta avere lo sguardo su di loro in mezzo alla folla. Hai ripagato la loro giornata, la loro settimana , il loro mese». In quei momenti, dici, ‘Oh yeah’. Ho già visto squadre vincere prima, ho visto esultanze prima. Ma così, è forte» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) . Le parole del difensore Pierreha rilasciato un’ intervista ai canali di Téléfoot, soffermandosi sulla vittoria dellodel Milan.– «È perché è! No… diciamo che ha audacia! Se faccio lo stesso, non fa lo stesso effetto!».– «Vedi padri di 50-60 anni, madri, bambini, adulti… Basta avere lo sguardo su di loro in mezzo alla folla. Hai ripagato la loro giornata, la loro settimana , il loro mese». In quei momenti, dici, ‘Oh’. Ho già visto squadre vincere prima, ho visto esultanze prima. Ma così, è forte» L'articolo proviene da Calcio News 24.

