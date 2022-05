Juventus, Gazzetta: “I Bianconeri non mollano Koulibaly” (Di domenica 29 maggio 2022) Juventus, Gazzetta- Ad oggi come scrive la Gazzetta, la Juventus non molla il possibile colpo dal Napoli Koulibaly, un giocatore ad oggi in scadenza. La squadra di Allegri è alla ricerca importante di un perno difensivo dopo l’addio di Chiellini e sta pensando fortemente al difensore del Napoli in Koulibaly ad oggi in scadenza con gli azzurri con una proposta davvero poco rilevante per lui visto il taglio imposto dalla società. Tagliare il possibile per tornare con i conti davvero apposto, ma con qualche pedina fondamentale in meno in campo. : Niente rinnovo per Koulibaly, Juve in agguato. Il Napoli non molla. Chi fa l’offerta? Il presidente De Laurentiis non sconta il prezzo: vuole incassare 40 milioni. Il Barcellona è da febbraio, subito dopo lo scontro diretto in ... Leggi su seriea24 (Di domenica 29 maggio 2022)- Ad oggi come scrive la, lanon molla il possibile colpo dal Napoli, un giocatore ad oggi in scadenza. La squadra di Allegri è alla ricerca importante di un perno difensivo dopo l’addio di Chiellini e sta pensando fortemente al difensore del Napoli inad oggi in scadenza con gli azzurri con una proposta davvero poco rilevante per lui visto il taglio imposto dalla società. Tagliare il possibile per tornare con i conti davvero apposto, ma con qualche pedina fondamentale in meno in campo. : Niente rinnovo per, Juve in agguato. Il Napoli non molla. Chi fa l’offerta? Il presidente De Laurentiis non sconta il prezzo: vuole incassare 40 milioni. Il Barcellona è da febbraio, subito dopo lo scontro diretto in ...

Advertising

Gazzetta_it : Fa scolpire il logo della #Juventus sulla testa dei figli: 45enne di Roma indagato per maltrattamenti - Gazzetta_it : Duttile, azzurro e di prospettiva: perché la Juve ha puntato #Udogie - Gazzetta_it : Cherubini vola a Parigi: tutti gli appuntamenti di mercato del d.s. della Juve #calciomercato - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: #Bernardeschi: l'#Inter lavora sottotraccia per il carrarino ex #Juventus. L'ex #Fiorentina potrebbe coprire il vuoto l… - ValePieraccini : #Bernardeschi: l'#Inter lavora sottotraccia per il carrarino ex #Juventus. L'ex #Fiorentina potrebbe coprire il vuo… -