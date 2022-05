Il Monza di Silvio Berlusconi giocherà in Serie A per la prima volta nella sua storia (Di domenica 29 maggio 2022) Il Monza ha vinto 4-3 contro il Pisa nel ritorno della finale dei playoff di Serie B e anche grazie alla vittoria per 2-1 ottenuta all’andata è stato promosso in Serie A, dove giocherà per la prima volta nella sua Leggi su ilpost (Di domenica 29 maggio 2022) Ilha vinto 4-3 contro il Pisa nel ritorno della finale dei playoff diB e anche grazie alla vittoria per 2-1 ottenuta all’andata è stato promosso inA, doveper lasua

Advertising

ilpost : Il Monza di Silvio Berlusconi giocherà in Serie A - Rossonerosemper : @farted94 GRANDE PISA DUE A ZERO E' FATTA SIAMO IN SERIE A MA COSA FAI NOO DUE A DUE LA PRENDIAMO IN CULO ODDIO SII… - HaranOfficial_ : C'è poco da girarci intorno: a Monza c'è il denaro. Lo stesso che portò il Milan dalla retrocessione al tetto d'Ita… - PirolaMartina : Speriamo che la maglia celebrativa non sia così… ci tocca indossare Silvio ????????? #Monza #acmonza #seriea… - HuffPostItalia : Silvio Berlusconi torna in Serie A con il Monza, ma si appisola in tribuna -