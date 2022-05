I Rohingya | un popolo alla ricerca di una terra da abitare 

(Di domenica 29 maggio 2022) Il mese di maggio decreta l’inizio della stagione dei monsoni nella regione del Myanmar e attraversare il mare per i, che cercano ancora unada abitare, è sempre più pericoloso. Lo scorso sabato, 17 persone tra adulti e bambini hanno perso la vita: la loro barca si è capovolta. Save the Children ha InsideOver.

Advertising

rohingya_update : RT @marinatommasin1: Un gran numero di #Rohingya stanno arrivando in Bangladesh dall'India attraverso aree recintate molto pericolose. L’in… - marinatommasin1 : Un gran numero di #Rohingya stanno arrivando in Bangladesh dall'India attraverso aree recintate molto pericolose. L… -

Save the Children Italia

UCRAINA: LA RUSSIA RUBA IL GRANO ALINVASO. IL VIDEO CON NUOVE PROVE La CNN ha confermato in ...Institute e il Raoul Wallenberg Center hanno precedentemente indagato sui genocidi deie ......sta spingendo verso un genocidio in Ucraina e commettendo atrocità intese a distruggere il...Institute e il Raoul Wallenberg Center hanno precedentemente indagato sulle persecuzioni dei... Rohingya: 17 tra bambini e adulti morti a seguito di un naufragio Roma, 26 mag. (askanews) - Maggio è il primo mese della stagione dei monsoni nella regione e questo aumenta il rischio di capovolgimento per coloro che intraprendono pericolosi viaggi per mare alla ri ..."Grande tristezza e indignazione" per la morte di almeno 17 persone, tra cui diversi bambini, dopo che sabato si è capovolta al largo delle coste del Myanmar una barca che trasportava 90 rifugiati Roh ...