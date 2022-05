Gran Premio di Monaco, Flavio Briatore riunisce tutte le sue ex: lo scatto con Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi nei box di F1 è iconico (Di domenica 29 maggio 2022) “Solo lui”. I social sono letteralmente impazziti per lo scatto che ritrae Flavio Briatore con le sue tre storiche ex fidanzate, ovvero Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell. Tutti abbracciati, felici e sorridenti con cappellino d’ordinanza nei paddock del Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo. Un quartetto insolito, subito eletto a modello di convivenza tra ex: “Qual è il suo segreto?“, si chiedono in molti invidiando l’imprenditore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@BriatoreFlavio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) “Solo lui”. I social sono letteralmente impazziti per loche ritraecon le sue tre storiche ex fidanzate, ovveroCampbell. Tutti abbracciati, felici e sorridenti con cappellino d’ordinanza nei paddock deldi Formula 1 di Montecarlo. Un quartetto insolito, subito eletto a modello di convivenza tra ex: “Qual è il suo segreto?“, si chiedono in molti invidiando l’imprenditore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

