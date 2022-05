GP Monaco, Formula 1: vince Perez, suicidio ai box per la Ferrari (Di domenica 29 maggio 2022) È stato un GP Monaco di Formula 1 nato sotto ad una cattiva stella, almeno per la Ferrari di Charles Leclerc. I forti acquazzoni che si sono abbattuti sul Principato hanno determinato, infatti, lo slittamento della gara ed il susseguente ritardo nell’inizio della corsa. Tensione, quindi, che si è andata certamente ad aggiungere nella testa del monegasco padrone di casa che teneva alla vittoria più di tutti i suoi colleghi. Partiti sotto regime di Safety Car, il carrozzone ha proceduto abbastanza tranquillamente in pista, con le posizioni iniziali che si stavano, via via, consolidando sempre più. La girandola delle soste box ha riservato al numero sedici una sorpresa assai negativa. È il più classico dei suicidi compiuti dal muretto della Ferrari: dal paddock richiamano i Ferraristi in contemporanea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022) È stato un GPdi1 nato sotto ad una cattiva stella, almeno per ladi Charles Leclerc. I forti acquazzoni che si sono abbattuti sul Principato hanno determinato, infatti, lo slittamento della gara ed il susseguente ritardo nell’inizio della corsa. Tensione, quindi, che si è andata certamente ad aggiungere nella testa del monegasco padrone di casa che teneva alla vittoria più di tutti i suoi colleghi. Partiti sotto regime di Safety Car, il carrozzone ha proceduto abbastanza tranquillamente in pista, con le posizioni iniziali che si stavano, via via, consolidando sempre più. La girandola delle soste box ha riservato al numero sedici una sorpresa assai negativa. È il più classico dei suicidi compiuti dal muretto della: dal paddock richiamano isti in contemporanea ...

