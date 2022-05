Giro d’Italia 2022, startlist cronometro ultima tappa Verona: a che ora partono i big (Di domenica 29 maggio 2022) La startlist della cronometro Verona-Verona, ultima tappa del Giro d’Italia 2022. Saranno 17.4 chilometri decisivi per le strade della città scaligera, con il suggestivo arrivo nell’Arena. L’ecuadoriano Richard Carapaz proverà a riprendersi la maglia rosa e soffiare così il titolo all’australiano Jai Hindley della Bora-Hansgrohe, attuale leader della classifica e dunque ultimo a partire. Tra i primi dieci della generale anche gli italiani Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali. Di seguito, la start list e l’ordine di partenza dei big in gara nell’ultima tappa della 105^ edizione della Corsa Rosa. startlist cronometro Verona-Verona: Ore ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Ladelladel. Saranno 17.4 chilometri decisivi per le strade della città scaligera, con il suggestivo arrivo nell’Arena. L’ecuadoriano Richard Carapaz proverà a riprendersi la maglia rosa e soffiare così il titolo all’australiano Jai Hindley della Bora-Hansgrohe, attuale leader della classifica e dunque ultimo a partire. Tra i primi dieci della generale anche gli italiani Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali. Di seguito, la start list e l’ordine di partenza dei big in gara nell’della 105^ edizione della Corsa Rosa.: Ore ...

