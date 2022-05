Gazzetta: la visita di Adl a casa Mertens è stata solo una mossa per distendere l'ambiente dopo Empoli? (Di domenica 29 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport ipotizza che non ci sia una reale volontà di rinnovo da parte del club, ma che si sia trattato di una mossa strategica per distendere l'ambiente dopo quanto accaduto a Empoli, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) Ladello Sport ipotizza che non ci sia una reale volontà di rinnovo da parte del club, ma che si sia trattato di unastrategica perl'quanto accaduto a, ...

Advertising

napolista : Gazzetta: la visita di Adl a casa #Mertens è stata solo una mossa per distendere l’ambiente dopo Empoli? Dopo quel… - MrsIngr : RT @LaGazzettaWeb: L'ambasciatore britannico @EdLlewellynFCDO in visita a Bari: tappa alla Gazzetta del Mezzogiorno -Video - Gazzetta_it : Stefano dei Prendimingiro, ok la visita (medica) è giusta. Il progetto 4mila va avanti - UKinItalia : RT @LaGazzettaWeb: L'ambasciatore britannico @EdLlewellynFCDO in visita a Bari: tappa alla Gazzetta del Mezzogiorno -Video - EdLlewellynFCDO : RT @LaGazzettaWeb: L'ambasciatore britannico @EdLlewellynFCDO in visita a Bari: tappa alla Gazzetta del Mezzogiorno -Video -