F1, Lewis Hamilton: “Tifo per Charles Leclerc nella sfida mondiale, ma non mi sento tagliato fuori” (Di domenica 29 maggio 2022) In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Lewis Hamilton ha rivelato le sue impressioni sugli attuali equilibri in gioco nel mondiale 2022 di F1. Oggi andrà in scena il GP di Monaco, settimo round del campionato, e la Ferrari potrà contare su una prima fila tutta Rossa occupata dal monegasco Charles Leclerc e dallo spagnolo Carlos Sainz. I due alfieri della scuderia di Maranello precedono in griglia il messicano Sergio Perez e l’olandese Max Verstappen della Red Bull. In casa Mercedes si soffre e Lewis, dall’ottava casella, dovrà prodursi in una difficile rimonta, considerando le difficoltà di superare a Montecarlo. Alla domanda sui contendenti per il titolo, la sua opinione è la seguente e può stupire: “Max Verstappen non è il più forte rivale che io abbia affrontato, da ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) In un’intervista concessa al Corriere della Sera,ha rivelato le sue impressioni sugli attuali equilibri in gioco nel2022 di F1. Oggi andrà in scena il GP di Monaco, settimo round del campionato, e la Ferrari potrà contare su una prima fila tutta Rossa occupata dal monegascoe dallo spagnolo Carlos Sainz. I due alfieri della scuderia di Maranello precedono in griglia il messicano Sergio Perez e l’olandese Max Verstappen della Red Bull. In casa Mercedes si soffre e, dall’ottava casella, dovrà prodursi in una difficile rimonta, considerando le difficoltà di superare a Montecarlo. Alla domanda sui contendenti per il titolo, la sua opinione è la seguente e può stupire: “Max Verstappen non è il più forte rivale che io abbia affrontato, da ...

