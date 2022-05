DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: riprende la gara, la Ferrari spera in un pizzico di fortuna (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO gara SU TV8 IN CHIARO 35° giro/77 Ripetiamo: la classifica ora può cambiare solo in caso di errori, incidenti o problemi di affidabilità. 35° giro/77 Si è già formato il classico trenino tipico di Montecarlo. Giro veloce per Perez e punto di bonus. 34° giro/77 Sainz a 9 decimi da Perez, stesso distacco per Leclerc da Verstappen. Ma come fai a superare a Montecarlo? 33° giro/77 La gara ricomincia con una brusca frenata di Perez, che ha bloccato le gomme. 32° giro/77 La Safety Car sta per rientrare ora ai box. 32° giro/77 Si prosegue dietro la Safety Car. Una volta che la gara riprenderà, ci aspettiamo un trenino alle spalle di Perez. 32° giro/77 Davvero difficile da capire perché Leclerc e Sainz abbiano ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIOSU TV8 IN CHIARO 35° giro/77 Ripetiamo: la classifica ora può cambiare solo in caso di errori, incidenti o problemi di affidabilità. 35° giro/77 Si è già formato il classico trenino tipico di. Giro veloce per Perez e punto di bonus. 34° giro/77 Sainz a 9 decimi da Perez, stesso distacco per Leclerc da Verstappen. Ma come fai a superare a? 33° giro/77 Laricomincia con una brusca frenata di Perez, che ha bloccato le gomme. 32° giro/77 La Safety Car sta per rientrare ora ai box. 32° giro/77 Si prosegue dietro la Safety Car. Una volta che larà, ci aspettiamo un trenino alle spalle di Perez. 32° giro/77 Davvero difficile da capire perché Leclerc e Sainz abbiano ...

