Crotone quartiere 300 alloggi | una festa popolare per continuare a onorare la memoria di Rino Gaetano

Advertising

- È stata una festa popolare, in unpopolare. E l'aggettivo popolare è stato interpretato nel senso più nobile della parola . Perché con " Sulle tracce di Rino" , l'evento ...Commenta così, con rammarico, quanto avvenuto nella serata di ieri a, Santo Vazzano , ... e non tanto lontano, tra l'altro, da via Mastracchi, nel300 alloggi in cui era in corso il ...CROTONE – È stata una festa popolare, in un quartiere popolare. E l’aggettivo popolare è stato interpretato nel senso più nobile della parola. Perché con “Sulle tracce di Rino”, l’evento organizzato ...CROTONE È stata una festa popolare, in un quartiere popolare. E l’aggettivo popolare è stato interpretato nel senso più nobile della parola. Perché con “Sulle tracce di Rino”, l’evento organizzato dal ...