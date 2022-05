Confezioni più piccole allo stesso prezzo: cos’è la shrinkflation, il fenomeno esploso con la guerra in Ucraina (Di domenica 29 maggio 2022) L’Antitrust ha aperto una procedura su potenziali pratiche commerciali scorrette legate al fenomeno della shrinkflation. Il termine, che deriva dalle parole inglesi shrink (“restringere”) e inflation (“inflazione”), indica la tendenza da parte delle aziende a ridurre la quantità di un prodotto in vendita allo stesso prezzo di prima. Si tratta di un trend esploso con la guerra in Ucraina. Come dichiarato da Giovanni Calabrò, direttore generale alla Tutela del consumatore dell’Antitrust, «la shrinkflation è una tecnica di marketing, legittima purché siano rispettate alcune condizioni». Calabrò ha citato «condotte quali la diminuzione della quantità di prodotto a parità di dimensioni della confezione, in assenza di un’adeguata avvertenza ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) L’Antitrust ha aperto una procedura su potenziali pratiche commerciali scorrette legate aldella. Il termine, che deriva dalle parole inglesi shrink (“restringere”) e inflation (“inflazione”), indica la tendenza da parte delle aziende a ridurre la quantità di un prodotto in venditadi prima. Si tratta di un trendcon lain. Come dichiarato da Giovanni Calabrò, direttore generale alla Tutela del consumatore dell’Antitrust, «laè una tecnica di marketing, legittima purché siano rispettate alcune condizioni». Calabrò ha citato «condotte quali la diminuzione della quantità di prodotto a parità di dimensioni della confezione, in assenza di un’adeguata avvertenza ...

Confezioni più piccole allo stesso prezzo: cos'è la shrinkflation, il fenomeno esploso con la guerra in Ucraina ... si legge, ad esempio, di mozzarelle vendute a pezzi da 100 grammi, anziché i canonici 125, di caffè in confezioni da 225 grammi anziché 250. Secondo le rilevazioni citate da Today , ci sono anche ...