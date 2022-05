Cei | siluro del Papa su Draghi e Di Maio

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 29 maggio 2022) Gran successo Rai per don Matteo in Tv e a casa Bergoglio. Ma ci mancava solo un prete di strada ad inguaiare la politica estera interventista di Super Mario e del suo ‘compare d’anello’ Giggino Di, cui ha fatto seguito l’exploit, fuori copione, di Salvini. Bello scherzo quello cheFrancesco ha tirato all’Italia imponendo, sia pur con una risicata maggioranza, il cardinale Zuppi, per tutti don Matteo, a Presidente della Conferenza Episcopale Italiana al posto di Gualtiero Bassetti che, nel lasciare mestamente l’incarico, ha ricordato più le cose che avrebbe voluto fare rispetto a quelle che ha portato a termine. Pace e lotta alla pedofilia E don Matteo, golden boy di Sant’Egidio, la piccola Onu di Trastevere, ha capito subito in che pasticcio si è ficcato quando, dopo la sua nomina, ha avuto un colloquio riservato di due ore con il ...