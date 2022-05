Aggressione sull'autobus a Roma: passeggero picchiato da cinque persone - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 29 maggio 2022) Trasporti a Roma Roma, 29 maggio 2022 " Nuova Aggressione a bordo di un autobus a Roma, un passeggero picchiato da cinque persone sulla linea 705 dell'Atac. Un'esplosione di violenza improvvisa. Dopo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Trasporti a, 29 maggio 2022 " Nuovaa bordo di un, undaa linea 705 dell'Atac. Un'esplosione di violenza improvvisa. Dopo ...

Advertising

marcellomione1 : È incredibile come si possano trovare giustificazioni di alcun tipo di fronte ad un'aggressione militare di un paes… - Magda_mavi : RT @Gianl1974: 'Mamma, vedo la guerra': più di 4.000 disegni di bambini sull'aggressione russa in Ucraina sono stati raccolti dagli promoto… - MgraziaT : RT @Gianl1974: 'Mamma, vedo la guerra': più di 4.000 disegni di bambini sull'aggressione russa in Ucraina sono stati raccolti dagli promoto… - marangelo2005 : RT @Gianl1974: 'Mamma, vedo la guerra': più di 4.000 disegni di bambini sull'aggressione russa in Ucraina sono stati raccolti dagli promoto… - LeonebonCettina : RT @Gianl1974: 'Mamma, vedo la guerra': più di 4.000 disegni di bambini sull'aggressione russa in Ucraina sono stati raccolti dagli promoto… -