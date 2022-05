Ue, missione navale per scortare il grano ucraino? Lunedì il vertice a Bruxelles (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag – L’Ue sta valutando di scortare con una missione navale il grano ucraino dal Mar Nero. Lo rende noto l’Ansa. Ue, allo studio missione navale per il grano Gli approvvigionamenti di grano, ben oltre la crescita stellare dei prezzi, sta diventando un problema enorme generato dalla guerra. Ecco perché a Bruxelles pensano a contromisure collettive, al punto che la stessa Ue sta pensando addirittura a una missione navale per proteggere le esportazioni dall’Ucraina durante il conflitto. Questo perché il Mar nero, attualmente, è infestato da mine, oltre che presidiato da innumerevoli navi e sottomarini russi. L’emergenza prosegue El Pais è il quotidiano che riporta la notizia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag – L’Ue sta valutando dicon unaildal Mar Nero. Lo rende noto l’Ansa. Ue, allo studioper ilGli approvvigionamenti di, ben oltre la crescita stellare dei prezzi, sta diventando un problema enorme generato dalla guerra. Ecco perché apensano a contromisure collettive, al punto che la stessa Ue sta pensando addirittura a unaper proteggere le esportazioni dall’Ucraina durante il conflitto. Questo perché il Mar nero, attualmente, è infestato da mine, oltre che presidiato da innumerevoli navi e sottomarini russi. L’emergenza prosegue El Pais è il quotidiano che riporta la notizia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'Ue valuta una missione navale per scortare il passaggio delle navi di grano attraverso il Mar Nero, pre… - MediasetTgcom24 : Media: l'Ue valuta una missione navale per scortare il grano ucraino #unioneeuropea #ue #bruxelles #marnero… - RaiNews : L'ipotesi di una scorta alle rotte per trasportare il cereale bloccato nei silos dal conflitto russo-ucraino. Il Ro… - MarcoCampa10 : RT @putino: L'Unione Europea sta valutando l'attuazione di una missione navale per aiutare ad esportare grano dall'Ucraina, ha riportato il… - infoitestero : Grano ucraino, una missione navale Ue per scortare i mercantili. Italia pronta a schierare le sue fregate -