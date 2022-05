Ucraina: Russia effettua test con lancio missile ipersonico vicino a Finlandia e Svezia (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Una fregata dell'esercito russo ha eseguito un lancio di prova missilistico nel Mare di Barents. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che si tratta di un missile da crociera ipersonico "Zircon" contro un bersaglio marino, centrato a una distanza di circa 1000 km. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Una fregata dell'esercito russo ha eseguito undi prova missilistico nel Mare di Barents. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che si tratta di unda crociera"Zircon" contro un bersaglio marino, centrato a una distanza di circa 1000 km.

