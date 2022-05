Ucraina: Meloni, 'non conosco termini viaggio Salvini in Russia ma non si aprano crepe' (Di sabato 28 maggio 2022) Manduria (Ta), 28 mag. (Adnkronos) - Dell'eventuale viaggio del segretario della Lega, Matteo Salvini in Russia "non ne conosco i contenuti, dovrei capirne i contorni, immagino che se fa una scelta del genere ne abbia parlato con il Governo del quale fa parte. L'unica cosa sulla quale bisogna fare molta attenzione è non dare segnali di crepe nel fronte, abbiamo in questa fase bisogno di una postura solida dell'Occidente. L'unico errore che non dobbiamo fare è dare l'impressione nell'altra metà campo che ci si può infilare in alcune crepe di solidità. Credo che l'interesse italiano sia dimostrarsi un alleato solido e affidabile e aiutare la comunità della quale facciamo parte a fare quello che si può fare, anche per un fatto di interesse economico". Lo ha affermato Giorgia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Manduria (Ta), 28 mag. (Adnkronos) - Dell'eventualedel segretario della Lega, Matteoin"non nei contenuti, dovrei capirne i contorni, immagino che se fa una scelta del genere ne abbia parlato con il Governo del quale fa parte. L'unica cosa sulla quale bisogna fare molta attenzione è non dare segnali dinel fronte, abbiamo in questa fase bisogno di una postura solida dell'Occidente. L'unico errore che non dobbiamo fare è dare l'impressione nell'altra metà campo che ci si può infilare in alcunedi solidità. Credo che l'interesse italiano sia dimostrarsi un alleato solido e affidabile e aiutare la comunità della quale facciamo parte a fare quello che si può fare, anche per un fatto di interesse economico". Lo ha affermato Giorgia ...

