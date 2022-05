Strage Usa, i numeri non mentono: vietare le armi non serve (Di sabato 28 maggio 2022) In occasione di ogni Strage, negli Stati Uniti o in qualsiasi altra parte del mondo, subentra a gamba tesa la solita retorica mainstream sulla limitazione delle armi, sulla necessità di legiferare norme più rigide e severe per l’acquisto di armi da fuoco. È successo dopo la carneficina di Anders Breivik, terrorista e neonazista norvegese, che nel 2011 ha provocato la morte di 76 persone con una bomba; si è riproposto dopo l’omicidio di George Floyd e, infine, con la recente Strage in una scuola elementare dell’Uvalda, Texas, dove 21 americani hanno perso la vita. Nel racconto anti-Usa d’eccellenza, in gran parte alimentato anche dalla stampa mainstream italiana, si sviluppa una principale corrente di pensiero: il problema è l’eccessiva libertà nell’acquisto delle armi, in contrapposizione alla ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 28 maggio 2022) In occasione di ogni, negli Stati Uniti o in qualsiasi altra parte del mondo, subentra a gamba tesa la solita retorica mainstream sulla limitazione delle, sulla necessità di legiferare norme più rigide e severe per l’acquisto dida fuoco. È successo dopo la carneficina di Anders Breivik, terrorista e neonazista norvegese, che nel 2011 ha provocato la morte di 76 persone con una bomba; si è riproposto dopo l’omicidio di George Floyd e, infine, con la recentein una scuola elementare dell’Uvalda, Texas, dove 21 americani hanno perso la vita. Nel racconto anti-Usa d’eccellenza, in gran parte alimentato anche dalla stampa mainstream italiana, si sviluppa una principale corrente di pensiero: il problema è l’eccessiva libertà nell’acquisto delle, in contrapposizione alla ...

