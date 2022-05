Roma, locale da incubo: cibo scaduto, non tracciato e nascosto tra le vernici. Attività sequestrata (Di sabato 28 maggio 2022) Roma – A seguito di uno dei consueti controlli svolti dalla Polizia locale per la tutela della salute dei consumatori e il rispetto alle regole in tema di sicurezza alimentare, le pattuglie del XV Gruppo Cassia hanno posto sotto sequestro un esercizio, in zona Cassia, a causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate durante le verifiche in atto nel territorio del XV Municipio. All’interno gli agenti hanno trovato cibi in cattivo stato di conservazione, in alcuni casi anche scaduti, nonché prodotti privi dell’indicazione su provenienza e tracciabilità e piani cottura sporchi, su cui sono stati trovati alimenti, posizionati in modo promiscuo insieme ad alcuni attrezzi e materiali edili tra cui vernici e solventi. Le pessime condizioni rilevate hanno reso necessario il sequestro immediato dell’intera struttura, al fine di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 28 maggio 2022)– A seguito di uno dei consueti controlli svolti dalla Poliziaper la tutela della salute dei consumatori e il rispetto alle regole in tema di sicurezza alimentare, le pattuglie del XV Gruppo Cassia hanno posto sotto sequestro un esercizio, in zona Cassia, a causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate durante le verifiche in atto nel territorio del XV Municipio. All’interno gli agenti hanno trovato cibi in cattivo stato di conservazione, in alcuni casi anche scaduti, nonché prodotti privi dell’indicazione su provenienza e tracciabilità e piani cottura sporchi, su cui sono stati trovati alimenti, posizionati in modo promiscuo insieme ad alcuni attrezzi e materiali edili tra cuie solventi. Le pessime condizioni rilevate hanno reso necessario il sequestro immediato dell’intera struttura, al fine di ...

