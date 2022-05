Profughi ucraini, rientri lontani (Di sabato 28 maggio 2022) Con il prolungarsi del conflitto, in Ucraina si allarga la crisi umanitaria. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato un allarme: nei territori occupati dall’esercito russo, in particolare a Mariupol, c’è «il rischio che si diffondano molte malattie, soprattutto il colera». Si aggiunge a una situazione umanitaria gravissima, tra crisi alimentare ed economica: famiglie prive d’acqua e oltre un milione di persone senza gas ed elettricità. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 28 maggio 2022) Con il prolungarsi del conflitto, in Ucraina si allarga la crisi umanitaria. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato un allarme: nei territori occupati dall’esercito russo, in particolare a Mariupol, c’è «il rischio che si diffondano molte malattie, soprattutto il colera». Si aggiunge a una situazione umanitaria gravissima, tra crisi alimentare ed economica: famiglie prive d’acqua e oltre un milione di persone senza gas ed elettricità.

