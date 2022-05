Neonato abbandonato in strada a Catania

(Di sabato 28 maggio 2022)– Unè statonel primo pomeriggio in via Ramacca al quartiere San Giorgio di. Secondo le prime informazioni ilè stato trovato dietro un muretto. Il bimbo è stato soccorso dai carabinieri, probabilmente dopo una segnalazione. I militari hanno subito chiesto l’intervento dell’ambulanza del 118 e il piccolo è stato trasferito al pronto soccorso pediatrico del Garibaldi Nesima, dove, dopo un primo esame, il bimbo è stato trasferito nel reparto dilogia dello stesso ospedale dove si trova ricoverato per accertamenti. Il, un maschio di 3,700 kg, con ogni probabilità è nato poche ore prima del ritrovamento. Il piccolo sta bene. Non è da escludere che dietro il ritrovamento potrebbe esserci altro, magari una ...

Sono state intanto avviate le indagini a per cercare di rintracciare la persona che lo hadavanti l'ospedale in via Rametta. Le prime ore saranno fondamentali per analizzare anche le......Un neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato, avvolto in una coperta, è stato trovato dai carabinieri in una cesta in via Rametta a Catania. Le sue condizioni di salute sono considerate buone ...CATANIA. Un neonato abbandonato è stato trovato dentro una cesta a Catania. Il piccolo - era avvolto in una coperta - aveva ancora il cordone ombelicale attaccato ed è stato recuperato dai carabinieri ...