MotoGP GP Italia 2022 | Quartararo | “Condizioni pericolose | avrebbero dovuto posticipare le qualifiche”

Leggi su sportface

(Di sabato 28 maggio 2022) Il pilota della Yamaha, Fabio, al termine delledel Gran Premio d’di, ha commentato il suo sesto posto in griglia: ““Per noi è un buon risultato. Abbiamo fatto dei cambiamenti di set-up per migliorare il mio feeling con la moto. Abbiamo fatto lein, secondo me non è è stata una buona decisione farci scendere in pista. Non è normale guidare sulla pista più veloce di sempre quando non sai cosa aspettarti dall’asfalto.le. Sembra che su un tracciato come questo, non si veda l’ora che succeda qualcosa e solo dopo si pensa dile cose. Su una pista ...