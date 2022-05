Meteo | temporali e grandine e poi caldo fino a 39 gradi

(Di sabato 28 maggio 2022) L’aria fredda polare di estrazione scandinava, direttamente dalla Svezia, ha attraversato il continente e sta entrando dalla Porta della Bora con venti freschi e rovesci. Le temperature per domani sono previste su valori ‘autunnali’ al Nord con massime intorno ai 18/20°C. Incredibile pensare che questi stessi valori sarebbero più bassi delle minime di questa mattina.Al Centro ed al Sud l’aria fredda arriverà con più calma, comunque è atteso un forte calo delle temperature anche su queste zone dell’Italia dopo i record didegli ultimi giorni. Alla fine del weekend saremo ovunque più freschi, ma attenzione al rovescio della medaglia. Mattia Gussoni,rologo del sito iL.it, invita alla prudenza in quanto lo scontro tra l’aria polare ed ilportato da Hannibal potrebbe provocare intensi ...

Ecco le previsionidell'Arpal Liguria per il weekend. Possibili condizioni d'instabilità. In serata possibilisparsi. Le previsioni Oggi, sabato 28 maggio 2022 La discesa da nord di una saccatura riporta ..."Alla fine del weekend saremo ovunque più freschi - spiega Mattia Gussoni de 'il.it' - ma ...polare ed il caldo portato da Hannibal - avverte l'esperto - potrebbe provocare intensia ... Meteo Tortoreto Lido: oggi nubi sparse, Domenica 29 temporali, Lunedì 30 sereno Nel corso della prossima settimana è atteso un nuovo graduale aumento, fino a portarsi nuovamente attorno ai +27/+28°C entro metà della settimana. Meteo in peggioramento entro sera sulla Lombardia, ri ...I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la ...