L’Inter perde Perisic a zero: il croato riabbraccia Conte al Tottenham (Di sabato 28 maggio 2022) Perisic ha deciso di accettare l’offerta del Tottenham. riabbraccia Conte dopo un anno strepitoso giocato agli ordini di Inzaghi. È stato tra i migliori calciatori nerazzurri, tra gol, assist e giocate determinanti. Con gli Spurs – informa Fabrizio Romano sul Guardian – firmerà un contratto biennale. Decisiva la pressione dell’allenatore salentino, che l’ha chiamato più volte per ribadirgli la stima e l’intenzione di tornare a lavorare assieme. 33 anni, Perisic non era esattamente tra i profili preferiti dal presidente del Tottenham Levy, che tendenzialmente preferisce ingaggiare calciatori di prospettiva. Ma Conte, dopo aver assicurato alla squadra londinese il ritorno in Champions e dopo aver accettato di restare dopo un incontro con Paritic, ha ottenuto il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 maggio 2022)ha deciso di accettare l’offerta deldopo un anno strepitoso giocato agli ordini di Inzaghi. È stato tra i migliori calciatori nerazzurri, tra gol, assist e giocate determinanti. Con gli Spurs – informa Fabrizio Romano sul Guardian – firmerà un contratto biennale. Decisiva la pressione dell’allenatore salentino, che l’ha chiamato più volte per ribadirgli la stima e l’intenzione di tornare a lavorare assieme. 33 anni,non era esattamente tra i profili preferiti dal presidente delLevy, che tendenzialmente preferisce ingaggiare calciatori di prospettiva. Ma, dopo aver assicurato alla squadra londinese il ritorno in Champions e dopo aver accettato di restare dopo un incontro con Paritic, ha ottenuto il ...

