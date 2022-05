Le teorie del complotto sul vaiolo delle scimmie, da «malattia impossibile» ai “biolaboratori in Ucraina” (Di sabato 28 maggio 2022) I recenti focolai di vaiolo delle scimmie hanno fatto tornare alla ribalta una diffusa teoria complottista: quella sulla presenza di “laboratori segreti” su suolo ucraino per la creazione di armi biologiche, gestiti dagli Usa o dalla Nato. Questa teoria, che è già stata trattata e smentita da Open Fact-Checking (ad esempio, qui, qui, e qui) viene in qualche modo ripresa per sostenere che in questi laboratori sia presente anche il virus del vaiolo delle scimmie. Ne è un esempio, un articolo di Gospa News, che si è poi diffuso anche su Facebook. Un altra associazione ai laboratori e l’Ucraina è stato fornita attraverso un video pubblicato da ControTV di Massimo Mazzucco, il quale fornisce agli utenti la teoria dell’esistenza della malattia. Per chi ... Leggi su open.online (Di sabato 28 maggio 2022) I recenti focolai dihanno fatto tornare alla ribalta una diffusa teoria complottista: quella sulla presenza di “laboratori segreti” su suolo ucraino per la creazione di armi biologiche, gestiti dagli Usa o dalla Nato. Questa teoria, che è già stata trattata e smentita da Open Fact-Checking (ad esempio, qui, qui, e qui) viene in qualche modo ripresa per sostenere che in questi laboratori sia presente anche il virus del. Ne è un esempio, un articolo di Gospa News, che si è poi diffuso anche su Facebook. Un altra associazione ai laboratori e l’è stato fornita attraverso un video pubblicato da ControTV di Massimo Mazzucco, il quale fornisce agli utenti la teoria dell’esistenza della. Per chi ...

