Lazio, un titolare annuncia l’addio: potrebbe restare in Serie A (Di sabato 28 maggio 2022) Brutte notizie per Sarri e i tifosi della Lazio, un titolare annuncia l’addio alla squadra. Lazio Leiva addioArrivano brutte notizie per Sarri e per tutti i tifosi della Lazio, un importante titolare ha deciso di andare via da Roma. Si tratta infatti di Lucas Leiva, giocatore che in questi ultimi anni ha fatto sentire il suo grande contributo alla squadra e ha sempre fatto parte dei giocatori chiave per le vittorie dei biancocelesti. A dare la notizia è stato il giocatore stesso, intercettati dai microfoni di Sky Sport, mentre si trova a Parigi per assistere alla finale di Champions League di stasera fra il Liverpool, la sua ex squadra, e il Real Madrid. Il centrocampista ha prima dato un suo ... Leggi su rompipallone (Di sabato 28 maggio 2022) Brutte notizie per Sarri e i tifosi della, unalla squadra.Leiva addioArrivano brutte notizie per Sarri e per tutti i tifosi della, un importanteha deciso di andare via da Roma. Si tratta infatti di Lucas Leiva, giocatore che in questi ultimi anni ha fatto sentire il suo grande contributo alla squadra e ha sempre fatto parte dei giocatori chiave per le vittorie dei biancocelesti. A dare la notizia è stato il giocatore stesso, intercettati dai microfoni di Sky Sport, mentre si trova a Parigi per assistere alla finale di Champions League di stasera fra il Liverpool, la sua ex squadra, e il Real Madrid. Il centrocampista ha prima dato un suo ...

