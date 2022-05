Lazio, Leiva ai saluti: “La mia avventura in biancoceleste è finita, ma potrei restare in Serie A” (Di sabato 28 maggio 2022) Il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, ha annunciato la fine della sua esperienza con la maglia biancoceleste: “La mia avventura con la Lazio è finita, adesso devo aspettare. Andrò in vacanza e vedremo. Continuare in Serie A? Sì mi piacerebbe, l’Italia è un Paese che mi ha fatto sentire a casa sin dal primo giorno e la mia famiglia si è ambientata. Vedremo in futuro. Non è scontato, ma magari potrei anche rimanere”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Il centrocampista della, Lucas, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, ha annunciato la fine della sua esperienza con la maglia: “La miacon la, adesso devo aspettare. Andrò in vacanza e vedremo. Continuare inA? Sì mi piacerebbe, l’Italia è un Paese che mi ha fatto sentire a casa sin dal primo giorno e la mia famiglia si è ambientata. Vedremo in futuro. Non è scontato, ma magarianche rimanere”. SportFace.

