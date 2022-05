L’attacco di Casapound a Repubblica | “Deve fallire | i giornalisti devono andare a lavorare” Poi le critiche a Salvini e Meloni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 maggio 2022) Il portavoce diItalia ha lanciato accuse contro il quotidiano Ladurante il sit-in presso la propria sede romana. Riferimenti anche ad un recente tweet di un esponente del movimento di estrema destra contro il cronista Paolo Berizzi, che Marsella nega contenesse minacce. Bersagli di Marsella anche Fanpage, PD, Movimento 5Stelle, Matteoe Giorgia, questi ultimi rei ai suoi occhi di non essersi opposti al divieto della questura a sfilare in corteo. Verso la fine del suo intervento da una finestra dello stabile occupato in Via Napoleone III, Marsella ha stracciato il divieto del questore lasciandolo gettandolo ai militanti presenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.