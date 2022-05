“Il centro per l’intelligenza artificiale non sarà a Torino”: polemica per l’annuncio della ministra Messa. Che dice: “Nessun equivoco” (Di sabato 28 maggio 2022) Per avere il centro per l’intelligenza artificiale, Torino “dovrà partecipare a un bando come tutti”. Le parole pronunciate venerdì dalla ministra per l’Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa, hanno provocato un terremoto politico sotto la Mole e anche a Roma, dove lunedì la questione finirà in Parlamento per iniziativa della deputata FdI Augusta Montaruli e del collega pentastellato Davide Serritella, che hanno annunciato interrogazioni urgenti. Tutto nasce da un decreto legge dello scorso anno che prevedeva il centro per l’intelligenza artificiale (I3A) proprio a Torino, stanziando anche i primi 21 milioni di euro. Per questo il sindaco Stefano Lo Russo bolla le dichiarazioni del ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Per avere ilper“dovrà partecipare a un bando come tutti”. Le parole pronunciate venerdì dallaper l’Università e la Ricerca, Maria Cristina, hanno provocato un terremoto politico sotto la Mole e anche a Roma, dove lunedì la questione finirà in Parlamento per iniziativadeputata FdI Augusta Montaruli e del collega pentastellato Davide Serritella, che hanno annunciato interrogazioni urgenti. Tutto nasce da un decreto legge dello scorso anno che prevedeva ilper(I3A) proprio a, stanziando anche i primi 21 milioni di euro. Per questo il sindaco Stefano Lo Russo bolla le dichiarazioni del ministro ...

