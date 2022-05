F1, Carlos Sainz: ” Mi spiace terminare con la bandiera rossa, non sono riuscito ad attaccare la pole-position” (Di sabato 28 maggio 2022) Carlos Sainz ha commentato ai microfoni della massima formula il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, settima prova del Mondiale F1 2022. Lo spagnolo è stato uno dei protagonisti assoluti, abile a posizionarsi sullo schieramento alle spalle del teammate Charles Leclerc. La vettura italiana ha monopolizzato la prima fila al termine della Q3, un risultato cruciale al termine di una sessione che si è conclusa con una bandiera rossa per un incidente di Sergio Perez all’ingresso del ‘Tunnel’. Il messicano di Red Bull ha colpito le barriere, la monoposto di Sainz ha tentato invano di evitare l’impatto con il rivale. Il #55 del gruppo ha rilasciato dopo esser tornato in pit lane: “Perez ha avuto un incidente prima di me, ho frenato bruscamente per evitarlo. Mi ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022)ha commentato ai microfoni della massima formula il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, settima prova del Mondiale F1 2022. Lo spagnolo è stato uno dei protagonisti assoluti, abile a posizionarsi sullo schieramento alle spalle del teammate Charles Leclerc. La vettura italiana ha monopolizzato la prima fila al termine della Q3, un risultato cruciale al termine di una sessione che si è conclusa con unaper un incidente di Sergio Perez all’ingresso del ‘Tunnel’. Il messicano di Red Bull ha colpito le barriere, la monoposto diha tentato invano di evitare l’impatto con il rivale. Il #55 del gruppo ha rilasciato dopo esser tornato in pit lane: “Perez ha avuto un incidente prima di me, ho frenato bruscamente per evitarlo. Mi ...

