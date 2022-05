Advertising

rita24390053 : RT @Mary655622: #QuestaECasaMia è normale che esce fumo dal baule? - elisanapoli93 : RT @Mary655622: #QuestaECasaMia è normale che esce fumo dal baule? - Mary655622 : #QuestaECasaMia è normale che esce fumo dal baule? - freakingsilence : Per me qui Pamela rincoglionita che va a toccare una cosa dal quale esce fumo. #isola - J00NIESTEAR : ho fumo che esce da tutte le parti -

corriereadriatico.it

Il video della tragedia Su internet sono stati diffusi video in cui si vedono due agenti rinchiudere l'uomo in un bagagliaio, da cuideldenso. L'autopsia ha confermato che Santos è morto ...SERRA DE' CONTI - Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi per un furgone andato in fiamme mentre transitava nella zona industriale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco per domare l'... Esce fumo dal motore, il conducente riesce ad accostare appena in tempo: il furgone distrutto dalle fiamme SERRA DE' CONTI – Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi per un furgone andato in fiamme mentre transitava nella zona industriale. Immediato l’intervento dei vigili del ...Una sigaretta gigante campeggia in mezzo a piazza della Repubblica: è la due giorni di sensibilizzazione sui rischi causati dal fumo "Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro", inaugurata oggi dall’as ...