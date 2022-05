DIRETTA MotoGP, GP Mugello 2022 LIVE: inizia la FP3! Condizioni ideali per la caccia alla Q2 (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.06 La classifica è in continua evoluzione. Ora è Aleix Espargarò a dettare il passo in 1:46.906 con 50 millesimi su Pirro e 95 su Bagnaia 10.05 Pirro segna un 1:46.956 portandosi in prima posizione, poi Bagnaia a 45 millesimi e Di Giannantonio terzo a 58 10.04 Nakagami secondo a 2 millesimi da Bastianini, terzo Di Giannantonio a 62, poi Binder quarto a 107 10.03 Problema per Jack Miller che si ferma sul tracciato e torna a piedi ai box, mentre in vetta sale Bastianini in 1:47.054 10.02 Di nuovo Bagnaia al comando in 1:47.209 poi Pirro, OLIVEira e Martin 10.01 OLIVEira si mette al comando in 1:47.995 con 294 millesimi su Rins e 711 su Binder 10.00 Bagnaia sale in vetta in 1:48.983 con 22 millesimi su Mir e 74 su Pirro 9.59 Attenzione, Marco Bezzecchi si ferma nella ghiaia di ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.06 La classifica è in continua evoluzione. Ora è Aleix Espargarò a dettare il passo in 1:46.906 con 50 millesimi su Pirro e 95 su Bagnaia 10.05 Pirro segna un 1:46.956 portandosi in prima posizione, poi Bagnaia a 45 millesimi e Di Giannantonio terzo a 58 10.04 Nakagami secondo a 2 millesimi da Bastianini, terzo Di Giannantonio a 62, poi Binder quarto a 107 10.03 Problema per Jack Miller che si ferma sul tracciato e torna a piedi ai box, mentre in vetta sale Bastianini in 1:47.054 10.02 Di nuovo Bagnaia al comando in 1:47.209 poi Pirro, Oira e Martin 10.01 Oira si mette al comando in 1:47.995 con 294 millesimi su Rins e 711 su Binder 10.00 Bagnaia sale in vetta in 1:48.983 con 22 millesimi su Mir e 74 su Pirro 9.59 Attenzione, Marco Bezzecchi si ferma nella ghiaia di ...

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP: seguite con noi in diretta le PL3 dell'#ItalianGP, cielo sereno e possibilità dunque di guadagnare l'acces… - dianatamantini : LIVE - Terzo e più importante turno di prove libere MotoGP al Mugello. Gli aggiornamenti in diretta della sessione. - corsedimoto : LIVE - Terzo e più importante turno di prove libere MotoGP al Mugello. Gli aggiornamenti in diretta della sessione.… - Luxgraph : MotoGp Gp Italia, diretta qualifiche: dove vederle in tv - infoitsport : LIVE FP3 MotoGP Mugello: cronaca diretta minuto per minuto -