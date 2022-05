DIRETTA MotoGP, GP Mugello 2022 LIVE: FP3 in tempo reale, è caccia alla Q2 (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato del Mugello si inizia a fare sul serio in un sabato che andrà a culminare con le qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani. La FP3 prenderà il via alle ore 9.55 e andrà ad ufficializzare la top10 dei piloti che eviteranno la Q1 di oggi pomeriggio. Tutto, però, ruoterà attorno ad una semplice domanda: quale meteo dovremo attenderci dalla pista toscana? Le previsioni sono ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno amici di OA Sport e benvenutidella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato delsi inizia a fare sul serio in un sabato che andrà a culminare con le qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani. La FP3 prenderà il via alle ore 9.55 e andrà ad ufficializzare la top10 dei piloti che eviteranno la Q1 di oggi pomeriggio. Tutto, però, ruoterà attorno ad una semplice domanda: quale meteo dovremo attenderci dpista toscana? Le previsioni sono ...

