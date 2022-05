DIRETTA Giro d’Italia 2022, Belluno-Marmolada LIVE: la pioggia fa paura, non parte la fuga (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 12.42 I distacchi più brevi nei Grandi Giri a due tappe dal termine: YEAR TIMEGAP LEADER 2ND RACE 1961 0:02 ANQUETIL GAUL Tour 1972 0:03 MERCKX POULIDOR Tour 2022 0:03 CARAPAZ HINDLEY Giro 2013 0:03 HORNER NIBALI Vuelta 2008 0:04 CONTADOR RICCÒ Giro 12.40 Arrivano le prime gocce di pioggia sulla corsa. 12.38 Meno di 160 chilometri al traguardo. 12.36 Scatta, come di consueto, Mathieu van der Poel. 12.34 Ricordiamo che molto probabilmente nella seconda parte di gara potrebbe esserci maltempo. 12.32 Scatti e controscatti, ma i vari drappelli non guadagnano nulla sul gruppo. 12.29 Plotone allungatissimo, velocità molto ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL12.42 I distacchi più brevi nei Grandi Giri a due tappe dal termine: YEAR TIMEGAP LEADER 2ND RACE 1961 0:02 ANQUETIL GAUL Tour 1972 0:03 MERCKX POULIDOR Tour0:03 CARAPAZ HINDLEY2013 0:03 HORNER NIBALI Vuelta 2008 0:04 CONTADOR RICCÒ12.40 Arrivano le prime gocce disulla corsa. 12.38 Meno di 160 chilometri al traguardo. 12.36 Scatta, come di consueto, Mathieu van der Poel. 12.34 Ricordiamo che molto probabilmente nella secondadi gara potrebbe esserci maltempo. 12.32 Scatti e controscatti, ma i vari drappelli non guadagnano nulla sul gruppo. 12.29 Plotone allungatissimo, velocità molto ...

