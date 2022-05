Conte: “Il Parlamento voti una risoluzione per porre fine alla guerra” (Di sabato 28 maggio 2022) ARDEA – Mario Draghi deve andare in Parlamento per fare il punto sulla situazione in Ucraina e per permettere alle Camere di votare una risoluzione che impegni “il governo italiano, ma non solo: anche tutti i governi europei e la comunità internazionale” ad agire per “porre subito fine a questa guerra”. Lo ha detto Giuseppe Conte parlando ad Ardea, sottolineando che “se questa guerra continua ci impoverirà tutti”. “Avete la garanzia che saremo assolutamente concentrati per spingere tutti a una soluzione politica di questa guerra, altrimenti arriverà una recessione che ci impoverirà tutti. Per questo ci avete sentito dire: il premier deve venire in Parlamento. Perché dobbiamo adottare una risoluzione che impegni il ... Leggi su lopinionista (Di sabato 28 maggio 2022) ARDEA – Mario Draghi deve andare inper fare il punto sulla situazione in Ucraina e per permettere alle Camere di votare unache impegni “il governo italiano, ma non solo: anche tutti i governi europei e la comunità internazionale” ad agire per “subitoa questa”. Lo ha detto Giuseppeparlando ad Ardea, sottolineando che “se questacontinua ci impoverirà tutti”. “Avete la garanzia che saremo assolutamente concentrati per spingere tutti a una soluzione politica di questa, altrimenti arriverà una recessione che ci impoverirà tutti. Per questo ci avete sentito dire: il premier deve venire in. Perché dobbiamo adottare unache impegni il ...

