Code e tensione allo stadio. Tifosi senza biglietto scavalcano

Advertising

Sport Fanpage

Forte ritardo provocato dalleall'esterno dello stadio e dallascaturita dal tentativo di tanti tifosi senza biglietto di scavalcare. Tentativo riuscito per alcuni...... i coltelli - , i tifosi sciamano a gruppetti per il centro città, si incrociano senza. Fa ... ma il loro biglietto non supera l'ultimo ostacolo, quello dei tornelli e del malefico Qr. Lì,... Panico a Parigi per la finale di Champions: rapine, disordini e bugie, cosa è successo