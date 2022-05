Boiler Summer Cup, TikTok rimuove i video della challenge: “Tuteliamo i nostri utenti” (Di sabato 28 maggio 2022) Spopola la Boiler Summer Cup su TikTok, l’ennesima challenge che dimostra l’assenza totale di limiti quando si tratta di procacciarsi popolarità e stima da parte dei propri follower. Chi vi partecipa ignora totalmente l’effetto opposto: l’umiliazione della vittima. Cos’è la Boiler Summer Cup Presto detto: si accumulano punti con approcci a ragazze in sovrappeso. La challenge prevede che i partecipanti si sfidino ad adescare più “Boiler” in discoteca. Secondo Fanpage, chi colleziona più punti vince un ingresso gratuito in un locale. Come spesso accade, la challenge ha preso piede su TikTok ma dato il forte rumore mediatico la voce si è sparsa sugli altri social, in particolare su Twitter, dove ... Leggi su optimagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Spopola laCup su, l’ennesimache dimostra l’assenza totale di limiti quando si tratta di procacciarsi popolarità e stima da parte dei propri follower. Chi vi partecipa ignora totalmente l’effetto opposto: l’umiliazionevittima. Cos’è laCup Presto detto: si accumulano punti con approcci a ragazze in sovrappeso. Laprevede che i partecipanti si sfidino ad adescare più “” in discoteca. Secondo Fanpage, chi colleziona più punti vince un ingresso gratuito in un locale. Come spesso accade, laha preso piede suma dato il forte rumore mediatico la voce si è sparsa sugli altri social, in particolare su Twitter, dove ...

yourbifriendx : no ma l'analfabetismo funzionale delle persone che paragonano l'hot girl Summer alla boiler Summer cup - luis__lime_ : @luvcarotii amo che boiler summer cup, io direi fuga da paura summer cup - oidocroppp : l‘hanno chiamata boiler summer cup perchè chiamarla sei bona anche con qualche chilo in più era troppo complicato - chiamatemire : RT @quelloditweeter: La “boiler summer cup” è la perfetta sintesi dell’imbarazzante situazione maschile nel 2022 - LuisaRagni : RT @coma_girl: Pare che su tik tok a giugno partirà la Boiler summer cup, una challenge in cui i ragazzi si sfideranno a chi si fa la ragaz… -