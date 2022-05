Barbara Palombelli, purtroppo è arrivata la fine: scoppia in lacrime davanti a tutti (Di sabato 28 maggio 2022) Barbara Palombelli scoppia in lacrime, una cosa che nessuno di noi si immaginava. Ecco perché la conduttrice fa questo Forum ormai è arrivato alla conclusione. Durante l’ultima puntata, Barbara Palombelli non è riuscita a trattenere le lacrime. Ecco cosa è successo di sconcertante per lei. Il celebre programma è giunto all’ultima puntata di stagione. La trasmissione che da tanto tempo tiene compagnia agli italiani, è nelle mani di Barbara Palombelli. Una giornalista, nonché conduttrice italiana molto nota al pubblico. La carriera della Palombelli ha avuto inizio negli anni ’80. Il suo esordio è avvenuto a Radio Rai 2, passando per l’Europeo in qualità di giornalista parlamentare, fino a diventare ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 28 maggio 2022)in, una cosa che nessuno di noi si immaginava. Ecco perché la conduttrice fa questo Forum ormai è arrivato alla conclusione. Durante l’ultima puntata,non è riuscita a trattenere le. Ecco cosa è successo di sconcertante per lei. Il celebre programma è giunto all’ultima puntata di stagione. La trasmissione che da tanto tempo tiene compagnia agli italiani, è nelle mani di. Una giornalista, nonché conduttrice italiana molto nota al pubblico. La carriera dellaha avuto inizio negli anni ’80. Il suo esordio è avvenuto a Radio Rai 2, passando per l’Europeo in qualità di giornalista parlamentare, fino a diventare ...

