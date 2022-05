(Di sabato 28 maggio 2022). “Al netto di Milano siamo la provincia lombarda che ha raccolto più. In poche settimane abbiamo raccoltoadesioni. È la dimostrazione di quanto ail tema sia sentito”. Si è chiusa la campagna Sosdilanciata dalla sezione provinciale del Pd a inizio aprile. Una quindicina di punti su tutta la bergamasca con gazebo nei fine settimana e nei mercati di paese per chiedere un’assistenza territoriale più capillare. “Volevamo essere il partito della prossimità – spiega il segretario provinciale del Pd Davide Casati -. Ad inizio aprile i bergamaschi senza medico dierano 112 mila, quasi il 10 per cento della popolazione. Da quando è iniziata la campagna qualcosa è migliorato, oggi la quota è scesa intorno a 80 mila”. Un buon ...

Advertising

lombradime : @gualtierieurope @AndreaCatarci Siamo passati dai 3 mesi di attesa a...? 80gg? Magari aumentare il numero delle pre… - enricofe2 : @ilfoglio_it A anche aumentato le pensioni minime del 10% Noi al massimo aumentiamo del 10% il numero di boldrinian… - PatriotaZz : @AlfieroKlain @GhostRi00817922 @barbarab1974 vedo cagate a parte che non sei informato e se l'obiettivo e' aumentar… - AC_AOU_FedII : RT @MOTORESANITA: Maria Rosaria Catania, Direttore U.O.S.D.Batteriologia e Micologia. “Per aumentare l’orario di apertura dei laboratori e… - palermomaniait : Vaiolo delle scimmie, Oms: ''Numero dei casi potrebbe aumentare, non sappiamo se questa trasmissione si fermerà'' -… -

BergamoNews.it

E che è destinata a crescere ulteriormente, secondo quanto ha fatto sapere la società presieduta da Dominique Schelcher che a fine 2023 avrà vistoulteriormente ildelle pmi ...Il prezzo del cibo è il nostro problemauno in questo momento. Ma nel 2023 ci sarà un ... La carenza di grano ha fattoil consumo di riso a livello mondiale, soprattutto nei Paesi più ... Aumentare il numero dei medici di base: il Pd di Bergamo raccoglie 3500 firme L’esperta dell’Oms, Rosamund Lewis, responsabile Smallpox Secretariat, programma Oms per le emergenze, frena sugli allarmismi per il vaiolo delle scimmie. Dal 13 maggio 2022, sono stati segnalati casi ...Migliorare la durata della batteria su smartphone Android. Come fare. Come migliore l'autonomia della batteria Android.