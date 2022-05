Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 27 maggio 2022 (Di sabato 28 maggio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 27 maggio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il programma Domenica In Show ha totalizzato in media 2928 spettatori (19.10% di share); su Canale5 la puntata del reality show L’Isola dei Famosi 2022 ha avuto in media 2204 spettatori (share 18.27%). Il film I Predoni su Italia1 ha ottenuto 1125 spettatori (6.62%); su Rai2 l’episodio del telefilm NCIS ha interessato 1039 spettatori (5.57%) e quello di NCIS Hawai’i 957 (5.58%); il film Bombshell – La voce dello scandalo su Rai3 ha conquistato 751 spettatori (4.24%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1113 ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 28 maggio 2022)tv: idei programmi più visti di27, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il programma Domenica In Show ha totalizzato in media 2928 spettatori (19.10% di share); su Canale5 la puntata del reality show L’Isola dei Famosiha avuto in media 2204 spettatori (share 18.27%). Il film I Predoni su Italia1 ha ottenuto 1125 spettatori (6.62%); su Rai2 l’episodio del telefilm NCIS ha interessato 1039 spettatori (5.57%) e quello di NCIS Hawai’i 957 (5.58%); il film Bombshell – La voce dello scandalo su Rai3 ha conquistato 751 spettatori (4.24%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1113 ...

