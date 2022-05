Ancelotti un pensionato a Parigi e snella storia del calcio

(Di sabato 28 maggio 2022) Da dove cominciamo? Il Real Madrid ha vinto la Champions, la quattordicesima della sua. Ha battuto il Liverpool 1-0. Ha vinto nonostante un arbitraggio ai confini della realtà con un gol annullato che entrerà nelladel. Carloha vinto la sua quarta Champions. Unico allenatore nella. Così come unico allenatore a vincere cinque campionati in cinque diversi paesi. E a noi a Napoli tocca ancora oggi ascoltare e leggere i raccoglitori del nulla, gente che non ha mai vinto neanche il sottomuro condominiale. Se la Fifa fosse un’organizzazione seria, dovrebbe togliere il patentino a De Laurentiis, Chiavelli, Giuntoli. I tre che hanno esoneratoper Gattuso. Roba da Scherzi a parte. Da ritiro del patentino. L’incompetenza al potere. Ovviamente ...

