Allegri | esonero in vista? La Juventus ha scelto un grande ex

La stagione della Juventus non è stata delle migliori e le voci sul futuro di Allegri sono sempre più insistenti. Il quarto posto in campionato non basta a portare in positivo il bilancio stagionale dei bianconeri. Squadra mai realmente competitiva per lo scudetto, fuori dalla Champions agli ottavi (al termine di un'altra brutta prestazione europea) e sconfitta, dall'Inter, in finale di Supercoppa e coppa Italia. Ora l'unica cosa da fare è ripartire ma serve un mercato importante, senza errori e con acquisti che siano mirati e funzionali al gioco bianconero. In tutto questo, però, sembra essere ancora in discussione la figura di Allegri specie dopo quanto successo nelle ultime ore. AnsafotoIl ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus, dopo due anni di inattività, non è stato visto di buon occhio ...

PieroSerra : @TMax92979089 @capitandea @cuoredialiante No caro la domanda fu fatta dopo l esonero e dopo che allegri aveva chiesto 5/6 cambi in rosa.... - MisterCaldera : 12 Gennaio 2014 Finisce l'era Allegri. Alla prima stagione in #SerieA il #Sassuolo strapazza il Milan con un sonoro… - GSinger88 : @Cropy_03 Che poi ricordo a tutti che quelli a cui piace Allegri sono già passati da un suo esonero quindi non sare… - Marco45882816 : @calciomercatoit Con allegri la Juventus no vincerà niente. Esonero di allegri basta - PieroSerra : @capitandea @cuoredialiante Questa rosa è poco migliorabile .... cit. Nedved dopo l esonero di allegri -