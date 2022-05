Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 maggio 2022)DEL 27 MAGGIOORE 16.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIALE LAGO DI TRAIANO E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA ANTICA. SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. E SULLA PONTINA PER I CONSUETI LAVORI SULLO SPARTITRAFFICO TRA CASTELNO E SPINACETO SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO E’ PIUTTOSTO INTENSO: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E FLAMINIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24-L’AQUILA. CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA: FILE PER INCIDENTE TRA LA-FIUMICINO E ...