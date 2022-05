Ucraina | Cnn | Biden pronto a fornire armi ancora più potenti | i missili a lungo raggio

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 maggio 2022 - Infuriano i combattimenti nel Donbas con il generale Oleksiy Gromov che ammette: la Russia "è in vantaggio nei combattimenti nel Lugansk". Anche se l'intelligence Gb afferma che ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un video pubblicato dalla Cnn mostra nuove foto satellitari del porto di Sebastopoli, in Crimea, in cui s… - News24_it : Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | Cnn: Biden pronto a inviare a Kiev i missili a lungo raggio - Corriere… - Skarrozzz : RT @HoaraBorselli: Ucraina: '#Biden si prepara a inviare armi più potenti' Fonti alla Cnn: 'Sistemi missili a lungo raggio chiesti da Kiev… - infoitinterno : Cnn: gli Stati Uniti si preparano a inviare all'Ucraina armi più potenti - DomenicoFassone : RT @HoaraBorselli: Ucraina: '#Biden si prepara a inviare armi più potenti' Fonti alla Cnn: 'Sistemi missili a lungo raggio chiesti da Kiev… -

Zelensky ha parlato di nuovo di genocidio, mentre gli Usa, secondo quanto riferito dalla, si preparano a inviare a Kiev i missili a lungo raggio che potrebbero permettere all'di arrestate ......A rivelarlo è stata nella notte la, la quale ha citato alcuni funzionari della Casa Bianca secondo cui l'amministrazione degli Stati Uniti vorrebbe implementare il sostegno a favore dell'Secondo Timmermans “non ci sono scorciatoie. Si tratterebbe – si legge su Rainews – in particolare di sistemi di missili a lancio multiplo, che da tempo il presidente ucraino Zelensky sta chiedendo. T ...Russia in vantaggio nel Lugansk, ma l'intelligence Gb afferma che Mosca non ha il controllo della regione. Continuano i tentativi di accerchiare Severodonetsk e Lyschansk ...