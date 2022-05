Tommaso Paradiso pubblica il video del singolo Piove in discoteca (Di venerdì 27 maggio 2022) Tommaso Paradiso pubblica oggi il nuovo singolo Piove in discoteca, fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali, insieme al video ufficiale Tommaso Paradiso pubblica oggi il nuovo singolo Piove in discoteca, fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali, il primo inedito dopo la pubblicazione dell’album di debutto solista Space Cowboy. Fuori oggi anche il videoclip ufficiale. Scritto da Tommaso Paradiso, Dario Faini e Davide Petrella e prodotto da Drd, il brano racconta di due innamorati che, circondati da luoghi e sensazioni che riprendono l’estate ormai alle porte, si incontrano in ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 27 maggio 2022)oggi il nuovoin, fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali, insieme alufficialeoggi il nuovoin, fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali, il primo inedito dopo lazione dell’album di debutto solista Space Cowboy. Fuori oggi anche ilclip ufficiale. Scritto da, Dario Faini e Davide Petrella e prodotto da Drd, il brano racconta di due innamorati che, circondati da luoghi e sensazioni che riprendono l’estate ormai alle porte, si incontrano in ...

