Sci alpino | Malagò | “Scelta Ceccarelli-Colturi? Giudicate voi…”

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 maggio 2022) Giovanni, presidente del CONI, ha parlato in merito alla decisione presa dall’ex sciatrice azzurra Danielae da sua figlia, Lara, talento dello sci, di prendere la nazionalità dell’Albania in vista delle prime gare tra i grandi. Di seguito le sue parole: “Cosa ne penso del fatto che Danielae sua figlia Laraabbiano preso la nazionalità albanese? Mediaticamente non è una bella notizia, ma va detto che rientra nei regolamenti (visto che la ragazza non ha ancora 16 anni e non deve ricevere il nulla osta dalla federazione di appartenenza, in questo caso la FISI, per cambiare bandiera, ndr). Lascio a voi giudicare se una medaglia d’oro italiana come laabbia fatto bene a fare questa ...