Sabatini | «Non credo che il Napoli fosse da scudetto e poi il fantasma di Maradona opprime»

La Repubblica, con Emanuela Audisio, intervista Walter Sabatini uno dei protagonisti della salvezza della Salernitana. Parla anche del Napoli. Il Napoli ha fatto un ottimo campionato, il terzo posto è un eccellente risultato, onestamente non penso avesse una squadra da scudetto. Inoltre il fantasma di Maradona pesa tantissimo e opprime. Il ricordo di Diego schiaccia questa squadra e quando si tratta di stringere i bulloni ecco che le mani si indeboliscono».

