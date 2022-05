Pomeriggio 5 | Alessandro Cecchi Paone una furia e Barbara D’Urso …

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 27 maggio 2022) E’ caos all’interno dello studio die nello specifico durante una delle ultime puntate di5. Sembra proprio che improvvisamente, alcuni ospiti della puntata andata in onda ieri giovedì 26 maggio 2022, abbiano iniziato a litigare in modo anche piuttosto pesante. Non accadeva sostanzialmente da tanto tempo eppure nel salotto dialcuni suoi ospiti, sono tornati a fare sul serio e pare che siano volate anche parole piuttosto pesanti. Stiamo parlando die Ivano Michetti ovvero il Cugino di campagna. Ma che cos’è accaduto tra i due e quale è stata la reazione di5, lite pesante tra...