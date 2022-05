Patuanelli convoca il Coordinamento | lettera aperta a De Luca e Speranza

(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Difesa del Patrimonio Bufalino è al suo decimo giorno di sciopero della fame, alle ore 9 è intervenuto il personale del 118 per assistere Gianni Fabbris che nella notte ha accusato condizioni di salute difficoltose. Il personale, dopo aver accertato i parametri sanitari di routine, ha consigliato il ricovero in ospedale; avendo Fabbris rifiutato il ricovero, ha provveduto ad un intervento in loco con una flebo che verrà ripetuta il pomeriggio. Il portavoce delricorda “che lo sciopero della fame è finalizzato ad avere risposte alla richiesta di incontro con il Presidente Dee con i ministrie, dunque, si interromperà solo e quando ci saranno”. Alle ore 11 è arrivata a Fabbris una telefonata dalla segreteria del Ministro Stefano ...

